Экс-депутат Киргизской Республики, лидер движения “Правительство молодежи” Максат Кунакунов в эфире программы “On Target” с капитаном Гари Табах рассказал, как он подвергся репрессиям, и его обвинили в терроризме.

Максат Кунакунов рассказал, что в Киргизской Республике его преследовали по политическим причинам и обвиняли в терроризме, за что он отсидел 4 года из 10, к которым он был приговорен.

“Меня обвиняли в финансировании терроризма, попытке переворота. Ну, такие страшные статьи, но судили по другим статьям. Вы знаете, это было вопиющее беззаконие. Что только не творили, пока я там был. Они пытались различные методы использовать. Во всех террористических актах обвинить меня. Сам президент выступал перед народом на праздники. В 2015 году у нас 31 августа был День Независимости, и президент выступает и говорит: “Не надо бояться Америки или России, у нас надо бояться вот молодого политика”. Настолько он давал указание прямое по телевидению”, - сказал Кунанунов.

Он отметил, что ему не давали встречаться с родными, а в первые дни не предоставляли адвокатов.

“То, что со мной творили там, это впервые в Кыргызстане надели кандалы на меня. Это страшно. Не только кандалы, но и они добавляли в еду различные психотропные вещества. Был и взрыв через год, когда я сидел в СИЗО. Пол ГКНБ сгорело”, - добавил Максат Кунакунов.

По его словам, он два года просидел в СИЗО в одиночной камере, где мог общаться только с голубями.

“Не было у меня возможности ходить. Это был просто каменный мешок. Меня как будто живьем закопали… (Потом два года я просидел, — ред.) в общей тюрьме, со всеми преступниками. И разными людьми. Там были виновные, не виновные. Были осужденные за людоедство. И в общем режиме там я находился”, - отметил политик.

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