Пархомовский художественный музей им. Лунева получил новую айдентику, коммуникационную стратегию и линейку брендовой продукции.

Руководитель инициативной группы, которая работала с музеем, политолог Николай Давыдюк рассказал о цели проекта, пишет Кyiv.Ргеѕѕ.

«Мы хотим доказать, что искусству под силу изменить жизнь целого региона. Популяризация музея вдохнет новую жизнь в село. Это уникальное место, если обеспечить сюда постоянный туристический поток, то все увидят, как Пархомовка начнет меняться. Это и новые рабочие места, восстановление инфраструктуры и дополнительная мотивация для молодежи не уезжать отсюда», — отмечал он.

Также для музея создан украино- и англо- языковые аудиогиды, которые рассчитаны на популяризацию музея в том числе для иностранцев. Голосами музея станут популярная исполнительница Алина Паш и известный писатель Сергей Жадан.

В рамках промокампании музея популярные блогеры получили от организаторов копии известных картин из экспозиции музея, которые уже активно размещают в социальных сетях и рассказывают своей аудитории, где можно посмотреть оригиналы произведений.

На сам конец руководитель проекта добавил, что на примере Пархомовки, они с командой хотят показать показать ролевую модель развития для населенных пунктов.

"В той же Пархомовке символом развития и успеха, последних лет 200 является сахарный завод. Так было всегда. Но в лучшие дни его наибольшая стоимость составляла 2 млн долларов. В худшие дни, похожих размеров, как в Пархомовском музее украинский Малевич на Christie'S или Sotheby'S продавался за 18 млн. В лучшие-40 миллионов долларов. Похожая история и с Кандинским. Но их там два. Арифметика проста. А еще 4 артефакта Пикассо. Одним словом – символ счастья и процветания сахарный завод начинает проигрывать 4 картинам из музея, созданного школьниками и их учителем. Виртуальные активы обогнали любимые нами аграрные и промышленные, и новые модели успеха зависят точно от первых. Конечно, отказываться от остальных двух не стоит. Просто нужно менять подходы», — завершил он.