Какую политику применяет Европейский союз в отношении Российской Федерации? На эту тему рассуждает украинский политолог, политический эксперт и аналитик Александра Решмедилова в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» .

Решмедилова двояко оценивает политику ЕС в отношении России: с одной стороны, продолжает санкции против российских компаний и Крыма, с другой - приглашает Путина на саммит. «То есть со своей стороны Европа показывает, что «смотрите, мы тоже делаем шаги навстречу», - говорит она, но и добавляет, что не все так просто.

В этом контексте эксперт вспоминает президента США, что свою политику выстраивает иначе. «Потому что, условно, если Байден может заглянуть в глаза Путину, то почему Меркель туда не может заглянуть?», - спрашивает аналитик.

Также Решмедилова возмущается из-за того, что встреча президентов Украины и РФ все еще не состоялась. Она критикует идею узнавать обо всех договоренностях через Женеву. «Как договорились, вы представляете, Байден с Путиным, расскажет потом Байден Меркель, Меркель расскажет Зеленскому… То есть это детская игра «испорченный телефон», - объясняет эксперт свою позицию.

Итак, аналитик советует Украине занять другую позицию в этой переговорной цепочке, то есть встретиться Зеленскому с Путиным и лично договариваться, в частности, о газовой безопасности, не привлекая к разговору западных партнеров.

Как сообщала Politeka, Решмедилова заявила, что украинская власть будет отвечать на требования западных партнеров .