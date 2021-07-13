Бывший киргизский депутат Максат Кунакунов, который находился в оппозиции и критиковал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, в программе Гари Табах ON TARGET рассказал, как попал в тюрьму.

«Президент Атамбаев угрожал нашей команде и не раз пытался закрыть меня. На четвертый раз ему это удалось. Это было вопиющее беззаконье!», - говорит экс-депутат.

Как известно, следствие обвинило его в финансировании и обеспечении оружием террористической группы. В 2017 году Кунакунов был осужден на 10 лет лишения свободы. Гособвинение просило для политика 30 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В 2019 году Максат Кунакунов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

Обвинения в терроризме он называет смешными.

«Это были сложные моменты в моей жизни. У меня жизнь поделилась на до и после», - признается бывший депутат.

Также Кунакунов рассказал о коррупции Атамбаева, которого в прошлом году приговорили к 11 годам тюрьмы.

Например, по словам политика, Атамбаев продал 100% акций «Кыргызгаза» российскому «Газпрому» всего за 1 доллар, а «Кыргызнефтегаз» просто начали банкротить.

«О золоте мы тоже говорили. Компания «Кумтор» (на тот момент, сейчас больше уже) добыла около 300 тонн золота. 1 тонну 400 кг мы всего лишь получили из этих 300 тонн», - сказал Кунакунов.

Кроме того, он заявил, что Атамбаев тратил 3 млн сомов в день на личные затраты. Политик уточнил, что для Киргизии это очень большая сумма.

«Также у нас, вы знаете, были июньские события. В июньских событиях от разных источников, от международных организаций к нам поступило около 11 млрд сомов. И 6 млрд из этой суммы просто неизвестно где. Даже депутатская комиссия доказала, что они исчезли. Просто исчезли! И кто управлял этими деньгами? Президент Атамбаев поставил премьер-министра на тот момент», - возмутился экс-депутат.

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