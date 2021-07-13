Северный поток-2 вряд ли будет запущен. Так в программе «Романенко. Беседы» заявил немецкий политолог-международник Андреас Умланд, который рассказал, какие силы в Германии и почему выступают против этого немецкого проекта.

«Смена правительства, которая произойдет осенью в Германии, мало что поменяет. Хотя «Зеленые» имеют критическое отношение, это единственная партия, которая однозначно выступает против Северного потока-2 в Германии. Это очень необычная позиция, потому что в чем-то это антинемецкая позиция, так как это важный проект для Германии, некоторые по крайней мере так считают. А «Зеленые» по разным причинам против этого», - рассказал Умланд.

Он отметил, что большую роль играют экологические соображения, но также и геополитические: проукраинский момент тоже играет большую роль. Но, по мнению аналитика, они будут только младшим партнером в правительстве, и будут отстаивать свою позицию внутри этого коалиционного правительства, если такое будет.

«Но опять же, я думаю, что если посмотреть на весь политический ландшафт, всего Запада, то слишком много людей слишком серьезно и слишком решительно настроены против этого проекта. Поэтому я пока не думаю, что он будет запущен. И оттепели (между Западом и РФ, - ред) не будет», - заявил Умланд.

По его мнению, смена правительства в ФРН многого не поменяет, так как в Германии центристские партии, которые не сильно отличаются в своих внешнеполитических ориентациях. Поэтому, отмечает политолог, «Зеленые» со своей позицией касательно Северного потока-2 выступают определенным диссидентом.

Как сообщала Politeka, Ермолаев заявил, что коллективного Запада, существовавшего несколько десятилетий после Второй мировой войны, не существует сегодня .