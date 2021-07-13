Андрей Белоусов, мэр города Каменское Днепропетровской области, организовал схему незаконного обогащения с помощью компаний, получающих из бюджета средства на ремонт городских дорог и дорожной инфраструктуры. Об этом говорится в материале «Znaj.ua».

СМИ обратили внимание на тот факт, что фирма «Міськсвітло плюс», начиная с 2018 года, стала выигрывать миллионные подряды Департамента ЖКХ и строительства Каменского горсовета. «На счета предприятия «Міськсвітло плюс» за короткий срок его существования было выведено более 117 млн гривен средств местного бюджета», - рассказало издание.

Возглавляет данную фирму сын соратника Белоусова и экс-главного архитектора Юрия Белобородова – Василий Белобородов.

«Пока Юрий Белобородов был советником мэра Каменского (2015-2020 г.), предприятие его сына на регулярной основе выигрывало тендеры, связанные с наружным освещением, установкой и обслуживанием «золотых» светофоров. Установка только одного из светофоров в центре обходилась городу в среднем в 5 миллионов гривен! А замена лампочек той же фирмочкой сына советника Белоусова – в целых 17,5 миллиона гривен», - отметили журналисты.

В СМИ привели пример, как за повторную установку светофора в центре города, на Майдане Героев, фирме сына экс-советника Андрея Белоусова выделили сразу 6,1 миллиона гривен.

Мэр города нашел способ зарабатывать и на ремонте дорог. Департамент ЖКХ Каменского горсовета отдает подряды почти исключительно предприятию «Укравтобуд», работы которого обходились городу дороже на 20% (в сравнении с другими участниками).

«Укравтобуд» стал практически монополистом в осваивании бюджетных средств на дорожных работах в Каменском. Только за последние 3 года Департамент ЖКХ Каменского горсовета заключил с этим предприятием договоров на 138 млн гривен», - объяснили журналисты.

Учредителем фирмы является одногруппник Белоусова – Вадим Ермоленко. Кроме давних связей с мэром он также является мужем директора Департамента экономического развития горсовета Галины Ермоленко.

Полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением), которая предусматривают до 6 лет лишения свободы. Также расследования ведутся и по другим фактам коррупционной деятельности руководства города.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в этом году Национальная полиция завела более десятка уголовных дел, связанных с получением взяток, злоупотреблением служебным положением и присвоением имущества в мэрии города Каменское.