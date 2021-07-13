Каковы шансы того, что Украина вернется в клуб ядерных держав и будет снова производить ядерное оружие? На этот вопрос ответил политолог-международник Максим Яли в своей программе «Контрольный удар».

На самом деле ведущий низко оценивает такую вероятность. «Никто нам не позволит это сделать. И денег на это также нет», - говорит он.

Далее эксперт рассказывает о нескольких трудностях с восстановлением ядерного потенциала. Во-первых, говорит Яли, в случае выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия против Украины введут санкции, а США и РФ - прекратят поставлять ядерное топливо.

Другая проблема, замечает политолог, заключается в том, что такого развития событий, по сути, не допустят Штаты.

Кроме этого, говорит он, сразу отреагирует Кремль. «Для них это будет еще один прекрасный повод для начала полномасштабной агрессии под предлогом устранения ядерной угрозы», - объясняет Яли.

Также он ставит вопрос о наличии в Украине соответствующих ученых, чтобы конструировать ракеты и вообще восстанавливать ядерный потенциал государства. Чтобы не быть голословным, эксперт напоминает о недостойном отношении, которое получала украинская наука в течение 30 лет. Попутно Яли рассказывает, что он и сам работал 12 лет в Академии наук, имел стипендию Президента Украины как лучший молодой ученый суммой в 1,5 тысячи гривен.

Итак, ведущий делает вывод, что шансов на то, чтобы Украина вернулась в клуб ядерных держав и снова производила ядерное оружие, нет, это скорее миф. Вместо этого он советует разобраться с другими проблемами. «А я уже не говорю о недрах, в которых как в сейфе хранятся колоссальные природные богатства», - замечает Яли и добавляет, что рынок земли запустит борьбу за них.

Также политолог советует президенту наконец решить проблему с коррупцией. Об этом, подчеркивает он, говорил даже Блинкен: Украина теряет колоссальные суммы из-за коррупции, это 40 млрд долларов ежегодно, 1/3 ВВП, а то и больше. По мнению эксперта, это ключевая проблема государства, решение которой приведет к процветанию и благополучию населения, а также развития всех отраслей. То есть, заключает он, сбудется все то, что обещает власть с провозглашения независимости.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал о препятствиях в создании ядерного оружия Украина.

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