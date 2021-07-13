Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказал, что нужно выращивать новым фермерам.

"Где молодежь заходит в деревню, начинает инновационный сельхозбизнес, умеют написать бизнес-план, или обратиться, кто подготовит — у них получается. Просто фермерам нужно понимать, я это всегда говорю: не лезьте в зерновые при своих 5-10-20 гектарах. Не лезьте в технические культуры. Это минус. Это культуры за крупными компаниями. Вы должны считать каждый квадратный метр, сколько вам даст прибыли", - сказал Дмитрий Соломчук.

Он отметил, что недавно ездил в Житомирскую область, и там ребята выращивают голубику, которой собирают 7 тонн с гектара.

"Подошли к этому вопросу, изучили этот вопрос. Трубочку перевели, орошение, капает под каждый кустик. Собирают, уже договоры с Великобританией, договоры с десятью странами Евросоюза, внутренний рынок. Семь тонн. При цене среднестатистической от 4 до 5 евро килограмм. Вот, представьте, у людей добавленная стоимость с гектара — 30-35 тыс. евро. Вот этим должно заниматься малое хозяйство", - добавил Соломчук.

По его словам, нет смысла заниматься пшеницей, когда с гектара собирают 10 тонн при самом удачном сезоне.

"Прибыль на пшенице, технических культурах, все начинается с 500 гектаров. До 500 гектаров это полностью минус, или ноль. Это средства переливать из года в год. Толку никакого", - подчеркнул Соломчук.

Как сообщала Politeka, Соломчук отметил, что какая бы власть не была в Украине, мы должны работать над развитием фермерских хозяйств.

Также Politeka сообщала, что украинка уничтожила 50 гектаров сада черешни: "откройте нам границы".



