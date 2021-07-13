14 июля в 11:00 в Офисе ГЭИ в Кривом Роге состоится совещание, инициированное Государственной инспекцией Украины, где будет обсуждаться проблема сброса сточных вод с пруда-накопителя балки Свистунова в реку Ингулец.
Как пишет "Знай" одной из основных проблем этого гидротехнического объекта является недостаточная очистка шахтных вод, которые попадают в Ингулец. Такая высокоминерализованная вода содержит высокие концентрации брома, йода, натрия, калия и магния, угрожает здоровью людей, которые используют ее в хозяйстве.
На совещании совместно со специалистами крупнейших промышленных предприятий Кривого Рога будут обсуждаться возможные пути решения проблемы.
К мероприятию присоединятся представители Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Министерства экономики Украины, Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Фонда государственного имущества, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Государственного агентства водных ресурсов, Днепропетровского областного совета, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областных и Криворожской районной государственных администраций, исполнительного комитета Криворожского городского совета, Государственной экологической академии последипломного образования и управления, а также представители предприятий, которые генерируют шахтные воды – ПАО «Арселормиталл Кривой Рог», ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», АО «Кривбасзалізрудком» и Чао «Сухая Балка», а также общественность.
Совещание будет проводиться в офисе Государственной экологической инспекции
Загорелая София Ротару в крошечных шортиках похвасталась щедрым уловом: "Мальдивы..."
Трагедией завершились поиски мальчика, которого потеряли на пляже: "Отдыхал с родными"
Стихия надвигается на Украину, объявлен первый уровень опасности: заявление ГСЧС
Экс-участник "Холостячки" Рыбак показал, как возлюбленная обобрала его до нитки: "Орел и решка на минималках"
Шоптенко призналась, почему после дуэта с Винником больше не выйдет на паркет "Танців з зірками": "Чувствую себя..."
Украины в г. Кривой Рог, по адресу: ул. Героев АТО, 92, г. Кривой Рог.
Мероприятие также будет транслироваться в режиме онлайн в Zoom.