14 июля в 11:00 в Офисе ГЭИ в Кривом Роге состоится совещание, инициированное Государственной инспекцией Украины, где будет обсуждаться проблема сброса сточных вод с пруда-накопителя балки Свистунова в реку Ингулец.

Как пишет "Знай" одной из основных проблем этого гидротехнического объекта является недостаточная очистка шахтных вод, которые попадают в Ингулец. Такая высокоминерализованная вода содержит высокие концентрации брома, йода, натрия, калия и магния, угрожает здоровью людей, которые используют ее в хозяйстве.

На совещании совместно со специалистами крупнейших промышленных предприятий Кривого Рога будут обсуждаться возможные пути решения проблемы.

К мероприятию присоединятся представители Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Министерства экономики Украины, Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Фонда государственного имущества, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Государственного агентства водных ресурсов, Днепропетровского областного совета, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областных и Криворожской районной государственных администраций, исполнительного комитета Криворожского городского совета, Государственной экологической академии последипломного образования и управления, а также представители предприятий, которые генерируют шахтные воды – ПАО «Арселормиталл Кривой Рог», ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», АО «Кривбасзалізрудком» и Чао «Сухая Балка», а также общественность.

Совещание будет проводиться в офисе Государственной экологической инспекции

Украины в г. Кривой Рог, по адресу: ул. Героев АТО, 92, г. Кривой Рог.

Мероприятие также будет транслироваться в режиме онлайн в Zoom.