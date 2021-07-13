В программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской юрист и общественный деятель Геннадий Друзенко проанализировал закон о национальном сопротивлении и его целесообразность.

По словам Друзенко, Верховная Рада внесла этот закон очень срочно и форсировала его написание. «Он не прошел соответствующих консультаций для того, чтобы сбить законопроект, наработанный группой генерала Кривоноса о территориальной самообороне, когда он еще был заместителем секретаря СНБО», - сообщает эксперт. Также он добавляет, что в основном его разработал Вениславский.

Гость программы критикует этот закон за то, что он не развивает территориальную оборону в форме народного ополчения или американских традиций. В пример он приводит фильм «Патриот», где есть фермеры-партизаны, что в любой момент могут получить ружье и стать на защиту своего дома.

По поводу украинского закона о национальном сопротивлении Друзенко говорит так: «Они сформировали, фактически реформируют вот этот неэффективный элемент украинских резервистов». В то же время юрист добавляет, что речь идет не о территориальной обороне, а об отдельном подразделение ВСУ, хоть они и взаимодействуют.

Как сообщала Politeka, Друзенко рассказал, обеспечивает ли государство военных, воюющих на фронте .