Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в программе «Суть событий» на канале Знай.ua рассказал о необходимости переговоров правительства с правительствами других стран о перерасчете страховых взносов украинцев в украинский Пенсионный фонд по возвращению с заработков на Родину.
«Мы должны создавать условия, чтобы украинцы работали здесь и здесь получали достойную заработную плату, а не ехали куда-то на заработки», - считает Несходовский.
По его словам, необходимо учитывать то, что значительная часть украинцев работает сейчас в других странах, в частности в Польше.
«В данном случае наше правительство должно поднимать вопрос перед правительством Польши, чтобы страховые взносы, которые платили украинцы, работая за рубежом, были перечислены из Пенсионного фонда Польши в Пенсионный фонд Украины», - заявил Несходовский.
Он добавляет, что необходимо провести определенную реформу, обеспечить индивидуальный учет, так как конечно Польша была бы не заинтересована в этом подходе.
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«За счет наших работников, которые платят страховые взносы, но не имеют права на пенсию в Польше, если они там не остаются, поляки финансируют своих собственных пенсионеров. И у их пенсионеров пенсия является достаточно высокой. Израиль, например, поднимает с Украиной такой диалог, понимая, что очень много украинцев, которые в свое время имели гражданство Украины и платили здесь страховые взносы, выехали в Израиль», - добавил Несходовский.
Теперь, по его словам, Израиль хочет, чтобы Украина платила пенсии таким гражданам.
«Мы должны вести аналогичные переговоры с теми странами, где работают украинцы, чтобы обеспечить достойный уровень пенсий для украинских пенсионеров», - резюмировал Несходовский.
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