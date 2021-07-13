Член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал о пошлинах на европейские продукты.

«Здесь есть вопрос, это не очень просто. Потому что мы много чего подписали когда-то. Квоты нужно пересмотреть, этим летом они пересматриваются. Посмотрим, что там Министерство экономики выбьет из этого всего. Это очень важный вопрос», - говорит нардеп.

Он напомнил, что уже третий месяц ведется расследование по молочной продукции.

«Возможно, согласно решениям комиссии, будем смотреть на какие-то пошлины. Но, на мой взгляд, нужно больше регулировать это не пошлиной, а на внутреннем рынке», - сказал Соломчук.

По его мнению, в Украине нужно ввести квоту, сколько процентов украинской продукции должно быть на полках украинских магазинов. Однако он отмечает, что ЕС это может не понравиться, даже несмотря на то, что там действует такая политика.

«Потому что ковид показал наверняка, что каждый сам за себя. В экстремальной ситуации каждый сам за себя, и никто тебе сильно нигде не поможет. Мы все товарищи, друзья, но каждый за себя. Над этим нужно работать», - подчеркнул депутат.

Также Соломчук объяснил, почему не поддерживает пошлины.

«Любая пошлина увеличивает контрабанду. Разумеется, если это автобус и троллейбус, и мы на 30% в белорусскую технику подняли пошлину... Ну, автобус не завезешь контрабандой. Но если это будет касаться молока или твердых сыров, или колбас... Я думаю, контрабанда просто увеличится», - резюмировал нардеп.

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