Выгодно ли аграрным холдингам скупать землю? А если и нет, то почему? Положение дел в программе «Романенко. Беседы» комментирует член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

«Холдингам вообще невыгодно покупать землю – для них лучше вкладываться в технологии, чтобы получить максимум урожая. А после децентрализации нужно, чтобы в каждом селе возобновлялось 20-30 фермерских хозяйств. Так бы и было, и сохранилось до сих пор, если бы земельная реформа стартовала в начале 2000-х годов. К сожалению, сейчас это будет идти более трудно. Уже подписано много договоров на 49 лет, написаны сотни тысяч завещаний. Сейчас земельная реформа не будет идти так легко, как она шла бы двадцать лет назад», - говорит парламентарий.

При этом он подчеркнул важность фермерских хозяйств.

«Какая бы власть ни была в Украине, мы должны работать над развитием фермерских хозяйств. Отказаться от них мы не можем, потому что холдинг в первую очередь занят выращиванием технических культур, в меньшей степени – переработкой. Его не интересует, за какую цену приобретает товар конечный потребитель. Стоит обратить внимание на опыт Польши. Там есть крупные холдинги, которые ориентированы на экспорт или на переработку – и есть маленькие хозяйства, которые работают на внутренний рынок», - отмечает Дмитрий Соломчук.

Как сообщает Politeka , ранее эксперт Виталий Романченко рассказал о важности государственного контроля над рынком земли.