Обмен пленными с Россией на востоке Украины идёт и сейчас – но кого именно там обменивают? Это преимущественно военнослужащие, или гражданские лица?

Ситуацию в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» комментирует юрист, публицист, переводчик и общественный активист Геннадий Друзенко.

«У нас в плену были и российские военные, и их пособники из числа местных жителей. Обмен шёл так: кого отдавали, того и забирали. К сожалению, сама власть сорвала операцию по освобождению наших пленных из «Изоляции». Поскольку линия фронта практически доходит до Донецка, этот был план рискованный, но реалистичный. Украинцам нужно понять: это война, здесь всё как на войне. Чтобы освободить наших людей, нужно в первую очередь знать, кого именно мы хотим освободить. К сожалению, это и в самом деле торг. Ты берёшь важного для россиян наёмника или офицера – и меняешь. А надеяться на решение какого-то суда в Гааге может только наивный ребёнок», - считает гость программы.

Он подчеркнул, что и сейчас людей держат в тюрьмах и пытают в худших традициях сталинских времён.

«Там работают настоящие садисты, которые получают удовольствие от пыток других людей. И с этим нужно что-то делать. Говорить можно сколько угодно, но проблему нужно решать», - подчёркивает Геннадий Друзенко.

Как сообщает Politeka, ранее переговорщик Вадим Рахлис настаивал, что освобождать наших пленных нужно любой ценой .