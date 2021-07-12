Юрист и общественный деятель Геннадий Друзенко в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, обеспечивает ли государство военных, воюющих на фронте.

Геннадий Друзенко рассказал, чем обеспечивает государство военных.

"Понятно, что военные получают зарплату. Они получают какое-то обеспечение. В конце концов, формой. Уже давно не покупают за свой счет, выдает государство. Заправляют автомобили, танки, бронетранспортеры. Но отношение к военным, которое формировалось в 2014, 2015, особенно в 2015, когда армия жила благодаря добровольцам, в 2016 году — конечно же, снова пошло вниз", - сказал Друзенко.

Он отметил, что при этом в Британии говорят, что в Украине "маленькая советская армия", которая воюет против "большой советской армии", то есть российской.

"Где совсем другая логика. Логика управления, чинопочитание. Опять же, множество паркетных генералов, множество бюрократии вместо того, что современная армия работает маленькими группами, имеющими большую дискрецию, большую автономию. И то, что недавно из Вооруженных Сил увольняют отца, фактически, сил специальных операций, наиболее элитного рода войск, генерала Кривоноса — еще раз говорит, что, к сожалению, побеждают не самые лучшие в армии", - добавил Геннадий Друзенко.

Друзенко подчеркнул, что неуважение к армии подрывает обороноспособность государства.

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