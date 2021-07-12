Глава политической партии “Родная страна” Николай Томенко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, может ли Ирина Верещук стать министром обороны.

Николай Томенко отметил, что существует идея сделать Ирину Верещук членом Кабинета министров.

"Есть установка Зеленского на то, чтобы активнее женскую составляющую в политику заводить. И оно страшно все задерживается... Руководителя миссии Украины при НАТО нет. И там тоже был разговор, что может быть женщина", - сказал Томенко.

По его словам, это общеевропейский тренд, когда разделяют гражданскую и политическую составляющую.

"Во многих европейских странах министры женщины, а уже начальники Генштаба – мужчины. У нас еще усиливается эта история, потому что в действительности конфликт Хомчак-Таран никто не отменял. Он существует, этот конфликт, мы об этом прекрасно понимаем", - добавил Николай Томенко.

Он отметил, что это очень плохо, когда два руководителя Вооруженных Сил Украины между собой не общаются.

"Я за то, чтобы это была единая команда. Для меня не принципиально кто будет. Важно, чтобы эти люди работали, придерживались действующего законодательства, и так далее. Но для Ирины это была бы карьерная история. Потому что представителем правительства не сложилось, с мэром не сложилось, в парламенте свои звезды есть, вот возможно, у нее шанс есть стать звездой военной... Я думаю, шанс надо всем давать. Она была главой города в Раве-Русской. Рава-Русская, конечно, не Киев, но опыт у нее есть", - сказал Николай Томенко.

По его словам, сегодня министр обороны является завхозом и занимается закупками для армии, социальными вопросами и лоббированием интересов во власти. Нынешняя команда с этим не очень хорошо справляется.

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