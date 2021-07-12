Юрист Геннадий Друзенко в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, почему решил помогать медикам-добровольцам.

«Государство – это такая штука, которую все время надо держать в форме. К сожалению, у украинцев есть огромный опыт конкуренции с государством или борьбы против государства. Мы очень долго жили в чужих империях и даже отвыкли, что государство – это тот, кто защищает, тот, кто помогает, тот, кто создает какие-то условия. Поэтому в этом плане у нас все в порядке – у нас есть иммунитет против этого государства. Жаль времени и жаль усилий», - говорит эксперт.

Друзенко признается, что 5 лет провел с медиками на Востоке, так как считал это своим долгом и имел ощущение, что должен что-то сделать.

Юрист отметил, что учился в Великобритании, США и Германии. И вместо того, чтобы заниматься конституционализмом, он тратит время на встречи с депутатами и чиновниками и выступления в СМИ, чтобы помочь медикам-добровольцам, которые не могут получить статус участника боевых действий.

«И это странно, когда хирург, оперирующий на сердце, должен гипс накладывать. Иногда надо, потому что человеку надо помочь. Потому что мне когда-то поверили сотни людей в белых халатах, и на мой призыв откликнулись – ушли на фронт. Оставили свои комфортные больницы, пациентов. Жили или в воинских частях, или в палатах прифронтовых больниц. Иногда попадали под обстрелы... Мы работали бок о бок с военными. Чем отличались? Наши были без погон», - сказал Друзенко.

По его словам, некоторые медики, служившие на Востоке, уже давно получили статус участника боевых действий, а другим за такое право приходится судиться.

«И это порождает огромное чувство несправедливости. А эта несправедливость рано или поздно взрывается. И вместо того, чтобы строить государство, мы раз в 10 лет вынуждены его просто зачищать и начинать все сначала. Это малоэффективна схема. Почему это не доходит до наших чиновников – вопрос», - резюмировал он.

Ранее Politeka сообщала, что Друзенко рассказал, как медикам-добровольцам не давали статус УБД .