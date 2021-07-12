Глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что участников АТО надо разделить на категории.
«Я единственный, кто в Верховной Раде тогда выступал против нынешней системы определения участников АТО. То есть я говорил о том, что надо разделить на две категории: участники боевых действий в АТО и участники АТО. Потому что и волонтеры, и медики, и многие другие тоже помогали. Но есть разница, когда вы в окопе воете...», - говорит политик.
Также он обратил внимание на проблему льгот.
«Мы предусмотрели эти льготы, на полмиллиона государство не обеспечит – это совершенно очевидно. Когда вы стали человеком с инвалидностью после войны – одна история. То есть я бы сделал: участник боевых действий с инвалидностью, участник боевых действий и участник АТО», - сказал Томенко.
По его словам, многие прокуроры и милиционеры просто ехали в зону АТО, чтобы избежать люстрации.
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Кроме того, он считает, что расходы армии требуют жесткого контроля. В частности, политик предлагает вернуть и рассекретить тендерные закупки.
«В бедной стране, когда у людей расходы идут на содержание армии, они должны знать, куда эти деньги идут. Все мы должны знать, куда наши деньги идут», - резюмировал Томенко.
Как сообщала Politeka, Друзенко рассказал, как медикам-добровольцам не давали статус УБД.
Также Politeka писала, что Николай Томенко назвал полезные статьи Конституции Украины.