Глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что участников АТО надо разделить на категории.

«Я единственный, кто в Верховной Раде тогда выступал против нынешней системы определения участников АТО. То есть я говорил о том, что надо разделить на две категории: участники боевых действий в АТО и участники АТО. Потому что и волонтеры, и медики, и многие другие тоже помогали. Но есть разница, когда вы в окопе воете...», - говорит политик.

Также он обратил внимание на проблему льгот.

«Мы предусмотрели эти льготы, на полмиллиона государство не обеспечит – это совершенно очевидно. Когда вы стали человеком с инвалидностью после войны – одна история. То есть я бы сделал: участник боевых действий с инвалидностью, участник боевых действий и участник АТО», - сказал Томенко.

По его словам, многие прокуроры и милиционеры просто ехали в зону АТО, чтобы избежать люстрации.

Кроме того, он считает, что расходы армии требуют жесткого контроля. В частности, политик предлагает вернуть и рассекретить тендерные закупки.

«В бедной стране, когда у людей расходы идут на содержание армии, они должны знать, куда эти деньги идут. Все мы должны знать, куда наши деньги идут», - резюмировал Томенко.

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