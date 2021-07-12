В своей программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга сказал, что Великобритания изменилась, и прокомментировал украинско-британские отношения.

Как отмечает эксперт, сначала на борту британского эсминца оказался журналист BBC, а дальше они идут в Одессу. «На борт поднимаются носители высшей государственной тайны Украины, которые прилетели туда на частных вертолетах», - рассказывает он. А после этого, заканчивает Чаплыга, эсминец появился у крымского побережья, из-за чего и начались проблемы с РФ.

По словам ведущего, эсминец зря продемонстрировал то, что полуостров принадлежит России. «Пока Корона вещает о непризнании границ, журналист типа вскрывает и обстрелы, и бомбы», - отмечает он и добавляет, что дальше эсминец направился к Кавказу.

Чаплыга делает вывод, что Великобритания изменилась, она уже не та и сближение с ней не нужно Украине.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что на украинскую власть будут давить с двух сторон .