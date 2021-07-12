Можно ли сейчас назвать Китай стратегическим партнёром Украины? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко.

«Глава правящей парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что нам нужно перенимать опыт Китая. Я подчёркиваю, что в нашей политической системе эта должность даже выше премьерской, ведь именно эта фракция назначает премьер-министра. Но никакие документы пока не подписаны. Я так понимаю, что сначала решили прозондировать почву. Однако если документы подпишут, то, я думаю, реакция будет мгновенной. Вообще главная проблема нынешней правящей команды во внешней политике – это отсутствие идеологии. Ведь эти люди начинали как либертарианцы. Но никто им не объяснил, что китайский социализм и либертарианство сочетать не получится», - отмечает политик.

Он напомнил, что особенность Китая состоит в том, что в нём партия и государство – это фактически одно и то же.

«Ребята, вы за два года от либертарианства дошли чуть ли не до коммунизма. Остаётся разве что фашизм как самая крайняя из правых идеологий. Это для Украины серьёзная проблема: нами руководят люди, которые не знают, что такое идеология, и какая идеология у них самих», - говорит Николай Томенко.

Как сообщает Politeka , ранее политолог Михаил Чаплыга прокомментировал перспективы украинско-китайского партнёрства.