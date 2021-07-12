В Днепре продолжают незаконно демонтировать законно установленные билборды. Желание Филатова отжать чужой бизнес и монополизировать рынок наружной рекламы в городе настолько велико, что он уже не выбирает методов

Более того, он не просто нарушает закон, он просто над ним насмехается. Те нормативные документы, согласно которым проводится демонтаж, типичная «филькина грамота», пишет reporter.ua.

Очередным поводом для демонтажа бордов стало решение специальной комиссии по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера местного уровня, принятое 9 июля. Как водится, решение принималось в пятницу вечером, чтобы собственники бордов не могли через суд остановить произвол местной власти.

В протоколе №16 этого решения говорится, что борды подлежат демонтажу, поскольку имеется «информации о ненадлежащем технического состояния некоторых рекламных средств». При этом в протоколе не указывается, в каком виде присутствует эта «информация», кем она изготовлена и предоставлена, какие есть по этому поводу подтверждающие материалы. Просто объявили борды, которые никому ранее не мешали, опасными для жизни и здоровья.

Показательно в этой ситуации, что указанные борды стоят в городе от 2 до 6 лет, то есть ставились уже при Филатове, и разрешения на их установку устанавливал исполком Днепровского горсовета, который также возглавляет Филатов. И тут они вдруг стали смертельно опасными.

Очевидно, что причина демонтажа высосана из пальца и не выдерживает никакой критики. Был просто придуман повод творить беззаконие. И это беззаконие настолько явное, что у любого юриста волосы на голове встают дыбом при прочтении решения этой комиссии. Потому что эта комиссия – всего лишь коллективный орган, созданный при горсовете с единственной целью – координировать работу органов местных органов власти. По сути, это всего лишь совещательный орган, который не имеет права давать кому-то поручение что-то сносить. Ибо тем самым он перебирает на себя полномочия органов исполнительной власти, что является грубым нарушением Закона «О местном самоуправлении в Украине».

А тем более эта комиссия не имеет права посягать на чужую частную собственность, так как это прямое нарушение статьи 41 Конституции Украины. «Никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является нерушимым», - так говорится в Конституции. Более того, есть только одна причина, по которой может быть отчуждена частная собственность – интересы государства во время чрезвычайного или военного положения. Да и то, решение о принудительном изъятии принимается на более высоком уровне, чем местная комиссия с расплывчатыми полномочиями, где никто ни за что не отвечает. То есть в суде даже не с кого потом будет взыскать материальный ущерб.

Таким образом, вырисовывается очевидная картина: действия комиссии, которая превысила данные ей полномочия и поставила себя выше Конституции – произвол. Действия коммунальщиков, которые выполняли незаконное решение о демонтаже, – вандализм. За это предусмотрена уголовная ответственность. Как и за пособничество уничтожению частной собственности. Ведь полиция не остановила это самоуправство, не защитила частного собственника, а, наоборот, помогала преступникам и применяла силу к представителям законных собственников билбордов.

Ну, а действия Филатова тоже имеют четкое определение – это обычное мародерство, сведение счетов с неугодными и желание отжать чужой бизнес. Ради этого он уже узаконил вандализм и мародерство. И если его действиям не будет дана адекватная оценка правоохранителями и центральной властью, город вообще разорвут на части.