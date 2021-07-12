В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» глава политической партии «Родная страна» Николай Томенко высказался относительно парада ко Дню Независимости и объяснил свою позицию.
По мнению политика, парад ко Дню Независимости должен быть, ведь это показывает уважение к государству, к его 30-летию. С другой стороны, Томенко выступает против 3-месячных тренировок, а именно столько времени в воинских частях и учебных заведениях уже мучают курсантов. «Я считаю, что может 2-3 тренировки, но не 3 месяца», - подчеркивает он.
Попутно он высказывается и по поводу марша женщин на каблуках, события, что достаточно сильно возмутило население. Политик отмечает, что на самом деле решение ввести каблуки приняли еще при Порошенко и Полтораке как министре обороны, а ввели только сейчас.
«И когда фанаты Порошенко скажут, что «твари издеваются над нашими женщинами»... Вообще-то это они о себе, потому что это было в 2017 году», - подчеркивает Томенко.
Также эксперт выступает против тех вещей, на которых делают акцент в параде. «То есть определяется парад уважением, гордостью за страну, а не тем, как сильно бьют по асфальту и ровно держат ногу», - объясняет он. В общем Томенко советует Украине взять пример других стран и избегать фанатизма.
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Как сообщала Politeka, Томенко заявил, что чиновники демонстрируют свой патриотизм за бюджетные средства.
Также Politeka писала о Томенко назвал полезные статьи Конституции Украины.