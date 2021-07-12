Политический эксперт Михаил Чаплыга в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, как Украина меняла партнеров в турборежиме.

“Мы успели, на глазах у изумленного Путина, отхлестать по лицу Байдена. Буквально на днях. Мы же подписали с Китаем стратегическое партнерство… Сколько дней прятали то все, эти документы. Как, скажите, с точки зрения отношений США и Китая, как назвать этот жест?”, - сказал Михаил Чаплыга.

Он отметил, что для России это партнерство — это настоящий праздник, поскольку сначала Украина назвала предателями Германию и Францию, а потом подписала стратегическое партнерство с Китаем.

По словам Чаплыги, это не так сильно влияет на украинско-британские отношения, поскольку Британия считает себя лучше США, и это противостояние вечно.

“Давайте я вам напомню. За этот месяц мы успели: в первую неделю мы шли в ЕС и НАТО. Там нас отшили. Потом, на вторую неделю, у нас поменялась концепция, мы шли в США. В стратегическое партнерство с США вне НАТО. Получили оттуда “вигвам”. Индейская изба, и лодки надувные без весел. Потом, на третью неделю, мы пошли в стратегическое партнерство с Британией. А на четвертую неделю мы вошли в стратегическое партнерство с Китаем. Четыре недели, четыре стратегических партнерства. Турборежим. При этом, каждый предыдущий получил плевок от нас. На глазах у изумленных всех остальных”, - добавил Чаплыга.

Как сообщала Politeka , Кочетков отметил, что мы теперь называем кого угодно стратегическими партнерами .