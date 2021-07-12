В программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» телеведущий Илья Ноябрев, подумал о том, с каким персонажем он может себя ассоциировать.

Прежде всего гость программы отмечает, что каждый человек имеет любимые и нелюбимые времена. В частности, для Ноябрева лучшим является «галантный век». «Мне жаль, что сейчас уже последние его остатки уходят в прошлое», - с сожалением отмечает Ноябрев.

А самым близким для себя персонажем телеведущий назвал Мюнхгаузена. Как он рассказывает, биография этого офицера и кавалергарда малоизвестна, а фантастические рассказы все посвященные военным подвигам. «Это Геракл своего времени, хотя, конечно, что-то он привирал», - говорит Ноябрев.

Сам телеведущий признается, что в армии ему служить не удалось из-за плохого здоровья, в частности, он 13 месяцев провел в больнице. Гость программы рассказывает, как это произошло: 17-летний он занимался футболом и однажды получил смещение легкого из-за удара мяча.

Он подчеркивает, что ситуация была довольно опасной, ведь боль в легких не чувствуется, а потому было много смешков, пока он не лег в больницу сначала на 6 дней, а потом на 13. «Это была не армия, а, скорее, война – если считать, сколько людей за это время умерли у меня на глазах», - делится Ноябрев воспоминаниями. Кроме этого, говорит он, и сам многое вытерпел, например, прокалывание брюшины для подкачки воздуха в легкое.

Как сообщала Politeka, Ноябрев признался, что его детство было бедным, но счастливым.

Также Politeka писала о том, что Ноябрев считает жизнь мужчин в современном мире тяжелее, чем женщин.



