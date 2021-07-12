Искусственный интеллект начал вытеснять уже и специалистов по IT. Футуролог Алексей Толкачев в программе «А как на самом деле?» поразмыслил о том, насколько инновации уже успели заменить человека.

Футуролог приводит несколько примеров тех сфер, где искусственный интеллект может справиться лучше, а потому человек становится ненужным. В частности, он рассказывает об увольнении юристов в США ввиду того, что нейросеть пишет заявления без ошибок.

Также Толкачев отмечает, что современные технологии хорошо себя проявили и в сфере медицины: именно они, а не люди, создают новые лекарства. «Искусственный интеллект сопоставляет миллиарды фактов зависимости какого-то белка от какого-то химического соединения и понимает, что против этой болезни именно такое лекарство может подействовать», - объясняет он.

Как отмечает эксперт, общество ошибочно считает сферу IT образованием будущего, а айтишников - профессией, поскольку они пишут коды для искусственного интеллекта. «В Индии в 2019 году уже было сокращено порядка 40 тысяч айтишников и программистов. Они оказались не нужны, потому что искусственный интеллект тоже прекрасно пишет код», - заявляет он.

Толкачев также подчеркивает, что 40 тысяч специалистов для Индии - немного, но для Украины - да, это все ее айтишники в принципе.

Как сообщала Politeka, Толкачев заявил, что в течение жизни мы будем менять по 15-20 профессий.

Также Politeka писала о Толкачев рассказал, как происходит обесценивание человеческого труда.



