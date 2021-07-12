Чему следует учить детей? Своё мнение по этому поводу в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» высказывает телеведущий Илья Ноябрёв, который также делится личным опытом в этой области.

«Я смотрю на поколение, которое следует за нами – и поражаюсь тому, как весело оно живёт. Ведь с нашим поколением сделали самое страшное, что можно было сделать: надели шоры. Моя дочь удивляется, например, тому, что человек не мог выехать за границу. Первую дочь я никуда не направлял, вторую – тоже, не собираюсь никуда направлять и третью. Они сами себе выберут путь в жизни. Нужно только дать ребёнку «дворянское образование». Ведь дворян учили всему понемногу: танцевать, скакать верхом, играть на фортепьяно, проявлять хорошие манеры – но ничему не учили глубоко. Когда Елизавету II пригласили на какое-то собрание учёных, и она поняла, что ничего не знает, то специально позвала учёного, чтобы он её подготовил», - рассказывает гость программы.

По его мнению, в наше время абсолютно невозможно предугадать, какие умения и знания могут понадобиться ребёнку в будущем.

«Кто мог до начала пандемии представить, что дети будут учиться дистанционно? Вначале и учителя, и школьники были в шоке. А теперь те и другие уже привыкли. Перемены происходят слишком быстро, и предсказать их не может никто», - считает Илья Ноябрёв.

Как сообщает Politeka, он также рассказал, что его собственное детство было бедным, но счастливым.

Также Politeka сообщила, что, по мнению Ноябрёва, в современном мире мужчинам живётся более тяжело, чем женщинам.



