Территориальные и межрегиональные органы ГЭИ в период со 2 по 8 июля составили 1001 протокол об административных нарушениях и провели более 850 проверок, по результатам которых рассчитали более 9 миллионов гривен убытков

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной экологической инспекции Украины, пишет Znaj.

Самое резонансное нарушение за неделю было зафиксировано Приднепровским округом ГЭИ. Засорение неустановленными лицами земельного участка на территории города Новомосковск твердыми бытовыми и медицинскими отходами нанесло ущерб окружающей среде на сумму 2,7 миллиона гривен. ДЭИ направила материалы по факту нарушения в Управление ЧП в Днепропетровской области.

Факт порчи земельных участков был выявлен и в Черновицкой области. На территории с. Загребельная Слобода инспекторы ДЭИ зафиксировали засорение земель отходами спиртовой промышленности. Убытки составили 1,3 миллиона гривен, а инспекция обратилась с материалами дела до Корюковского РВП ГУНП в Черниговской области.

Также более 1 миллиона гривен убытков было рассчитано за засорение и загрязнение земельного участка бытовыми отходами КП «хозяин» в Тернопольской области. Материалы переданы в ГУНП в Тернопольской области и Тернопольской областной прокуратуры.