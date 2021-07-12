Украинский телеведущий и автор телевизионных проектов Илья Ноябрев в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказал о своем детстве.

«Я родился в интересное время, потому что была так называемая девальвация. Никто ж сейчас уже не понимает, что это такое… Когда деньги обесценивались моментально. У всех были пачки денег – и купить ничего нельзя было. И в это время я рождаюсь», - говорит телеведущий.

Он добавил, что был вторым ребенком в семье, поэтому у его матери начались стремительные роды. До роддома женщина доехала, вот только дойти до палаты не успела – сын начал рождаться прямо в коридоре больницы. После родов она, естественно, захотела есть, и на огромную пачку денег ее муж смог купить только килограмм шоколада.

В то же время Ноябрев признается, что его детство было бедным, но счастливым.

«Не было такого расслоения тогда в обществе. Люди жили все-таки более, скажем, сцементированы бедностью. Не нищетой, а именно бедностью, потому что много никто не зарабатывал», - сказал телеведущий.

По его словам, тогда у детей были совершенно другие занятия и увлечения, в которых они находили для себя счастье.

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