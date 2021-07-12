Украинский телеведущий Илья Ноябрев в программе “Снежная лавина” со Снежаной Егоровой рассказал, почему сейчас мужчинам жить тяжелее, чем женщинам.

Илья Ноябрев отметил, что мужчине в современном мире жить намного тяжелее, чем женщине.

“Почему мужчинам, я считаю, сейчас тяжелее. У мужчин отобрали их главное достоинство, занятие. Мужчина — охотник. Он вышел на охоту, обеспечил семью мясом мамонта. У мужчины это отобрали, или отбирают. Оно становится все сложнее и сложнее. Нет работы, не трудоустроен, даже он получает эту вонючую зарплату, которой не хватает ни на что. И мужчина постепенно, автоматически, теряет мужские рычаги”, - сказал Ноябрев.

По его словам, таким образом, мужчине нечем апеллировать и воздействовать.

Он отметил, что ему также все тяжелее и тяжелее сохранять в себе настоящие мужские ценности.

“Во мне почти нет коммерческой жилки. Я соображаю, чего надо делать, но никогда не делаю до конца. Вот, у меня нет этого, и я уже с этим смирился… Почему-то существует ошибочное мнение, что я человек богатый. Я не вдаюсь в подробности, но как мне сказала одна дама: “Вы человек не бедный, но и не богатый”, - добавил Илья Ноябрев.

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