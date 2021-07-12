Во время Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоялась в Вильнюсе, Энтони Блинкен дал Зеленскому задание, которое он должен выполнить до поездки в Вашингтон. Подробнее об этом рассказал политолог Руслан Бортник в своем блоге.

Как говорит ведущий, Украина получила очередную порцию давления от западных партнеров

В частности, Бортник рассказывает о «домашнем задании» от Блинкена. «Энтони Блинкен рассказал, какими должны быть основные шаги Украины для удачного внедрения необходимых реформ», - говорит он.

Эксперт конкретизирует, что речь идет о принятии закона о внедрении Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Эти законопроекты, объясняет он, обеспечивают отбор судей на прозрачных условиях. «Другая позиция Блинкена касаемо отбора руководства Национального агентства противодействия коррупции и специализированной антикоррупционной прокуратуры», - сообщает политолог и добавляет, что и здесь речь идет о прозрачности процедуры.

Кроме этого, рассказывает он, Блинкен говорил о том, что необходимо сохранить корпоративное управление госпредприятиями по стандарту Организации экономического сотрудничества и развития. Также Бортник рассказывает о требовании реформы СБУ, в частности имеется в виду передача другому ведомству функции по борьбе с экономическими преступлениями. И последнее, о чем шла речь, отмечает эксперт, - это необходимость наказать чиновников за совершение коррупционных преступлений.

«Нет ничего важнее для будущего безопасной и процветающей Украины, чем уменьшение масштаба коррупции, - подчеркнул Блинкен», - рассказывает он. Зато, как говорит Бортник, Блинкену пришлось напомнить об отсутствии таких наказаний с 2014 года. Все эти пункты он называет «домашним заданием» для президента Украины, а время выполнения - до поездки в Вашингтон.

Как сообщала Politeka, Бортник назвал тезисы о внешнем управлении Украины российской пропагандой.

Также Politeka писала о том, что Бортник рассказал о стратегических партнерах Украины.



