Открытие рынка земли – это важный шаг для открытости и прозрачности «земельной» сферы. В то же время реформа создает и определенные угрозы для Украины

О возможных последствиях от внедрения реформы рассказал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный во время Регионального форума по вопросам внедрения земельной реформы, который состоялся в Очакове на Николаевщине, пишет znaj.ua.

"В первую очередь – экологические (угрозы). Огромные территории земель за пределами населенных пунктов уже перешли в коммунальную собственность общин, поэтому на них лежит большая ответственность по обеспечению защиты этих территорий», - отметил Андрей Малеваный.

Однако, по словам чиновника, многочисленные экологические нарушения, совершенные на землях общин, вызывают истощение и деградацию земельных ресурсов.

«Так, за 5 месяцев текущего года Госэкоинспекция рассчитала 11,6 миллиона гривен убытков за вред земельным ресурсам в Юго-Западном округе (Николаевская и Одесская области). Использование земель с нарушением целевого назначения, загрязнение территорий, незаконное использование пестицидов и агрохимикатов», - отметил Андрей Малеваный.

Особенно проблемным является вопрос обращения с отходами на территории области, а также засорения земель.

"В прошлом году Госэкоинспекция в Николаевской области составила 260 административных протоколов за нарушение требований в сфере управления отходами. Сеть несанкционированных свалок укрывает область-в прошлом году мы обнаружили более 100 таких нарушений», - добавил Андрей Малеванный.

Для того, чтобы достичь эффективного сохранения природных ресурсов, необходимо построить качественное сотрудничество между Госэкоинспекцией и руководством терграждан.

«Сейчас мы активно развиваем сеть общественных инспекторов, чтобы обеспечить коммуникацию каждого населенного пункта с ДЕИ.

В то же время ожидаем соблюдения природоохранного законодательства руководителями общин и оперативное выполнение предписаний, предоставленных инспекцией. Это позволит обеспечить экологическую безопасность территорий, а значит и повысить уровень жизни населения», - подчеркнул Андрей Малеваный.