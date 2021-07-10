Незаконный вылов водных биоресурсов, нарушение правил удаления зеленых насаждений в населенных пунктах, несанкционированные свалки и отсутствие системного обращения с отходами во вновь созданных территориальных общинах, добыча недр без разрешительных документов – таковы основные экологические проблемы Николаевской области.
«Важно, чтобы правоохранительные органы оперативно реагировали на такие нарушения и обеспечивали внесении случаев, содержащих признаки уголовных преступлений в Единый реестр досудебных расследований», - отметил Андрей Малеваный.
Также подняли важную для деи проблему-недопуски к проверкам.
«Угроза открытия уголовного производства по таким фактам – хороший стимул для предприятий допускать инспекторов на свои мощности», - подчеркнул Андрей Малеваный.
По его словам, действенным инструментом в сотрудничестве ДЭИ и правоохранительных органов является разработанная специалистами Инспекции инструкция по сотрудничеству. В частности, важным является положение по привлечению инспекторов к расследованиям экологических нарушений для проведения экспертизы и расчета убытков.