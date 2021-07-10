«Важно, чтобы правоохранительные органы оперативно реагировали на такие нарушения и обеспечивали внесении случаев, содержащих признаки уголовных преступлений в Единый реестр досудебных расследований», - отметил Андрей Малеваный.

Также подняли важную для деи проблему-недопуски к проверкам.

«Угроза открытия уголовного производства по таким фактам – хороший стимул для предприятий допускать инспекторов на свои мощности», - подчеркнул Андрей Малеваный.

По его словам, действенным инструментом в сотрудничестве ДЭИ и правоохранительных органов является разработанная специалистами Инспекции инструкция по сотрудничеству. В частности, важным является положение по привлечению инспекторов к расследованиям экологических нарушений для проведения экспертизы и расчета убытков.