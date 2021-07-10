В Полтаве 13 июля состоится крестный ход с чудотворной Горбаневской иконой Богородицы

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, в день празднования чудотворного образа - покровительницы Полтавщины, после Божественной литургии в Свято-Макариевском кафедральном соборе состоится крестный ход до Богородицкого Горбанівського женского монастыря, пишет Znaj.

«Каждый человек, общество в своей жизни сталкивается с проблемами и трудностями. И в такие времена, Господь посылает свою помощь роду человеческому. Она проявляется через явление чудотворных икон, через которые Господь посылает помощь благодати Святого Духа. У нас на Полтавщине в XVIII веке в период тяжелых испытаний была найдена Горбановская икона Божьей Матери. И за эти годы, которые прошли с XVIII века, произошло чрезвычайных событий по молитвам у этой иконы. Через эту икону Господь творит чудеса для каждого человека», - отметил митрополит Филипп в обращении к верующим.

Владыка призвал полтавчан и гостей города присоединиться к общей молитве за Украину.

«Приходите вознести молитвы за нашу Богом хранимую украинскую землю, за сердце Украины - на Полтавщине, и особенно за всех работников медицины, которые прилагают сегодня чрезвычайно тяжелых усилий для борьбы с пандемией», - сказал митрополит Филипп.