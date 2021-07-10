В Полтаве 13 июля состоится крестный ход с чудотворной Горбаневской иконой Богородицы
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, в день празднования чудотворного образа - покровительницы Полтавщины, после Божественной литургии в Свято-Макариевском кафедральном соборе состоится крестный ход до Богородицкого Горбанівського женского монастыря, пишет Znaj.
«Каждый человек, общество в своей жизни сталкивается с проблемами и трудностями. И в такие времена, Господь посылает свою помощь роду человеческому. Она проявляется через явление чудотворных икон, через которые Господь посылает помощь благодати Святого Духа. У нас на Полтавщине в XVIII веке в период тяжелых испытаний была найдена Горбановская икона Божьей Матери. И за эти годы, которые прошли с XVIII века, произошло чрезвычайных событий по молитвам у этой иконы. Через эту икону Господь творит чудеса для каждого человека», - отметил митрополит Филипп в обращении к верующим.
Владыка призвал полтавчан и гостей города присоединиться к общей молитве за Украину.
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«Приходите вознести молитвы за нашу Богом хранимую украинскую землю, за сердце Украины - на Полтавщине, и особенно за всех работников медицины, которые прилагают сегодня чрезвычайно тяжелых усилий для борьбы с пандемией», - сказал митрополит Филипп.
13 июля в 7.00 начнется водосвятный молебен во дворе Свято-Макариевского кафедрального собора.
В 9.00 - Божественная Литургия архиерейским чином в Свято-Макариевском кафедральном соборе.
В 11.00-переезд участников крестного хода автобусами от собора (ул. Ляли Убийвовк, второй) к месту начала Крестного хода (поворот с трассы «Полтава-Кременчуг» на Горбановку).
В 11.30-начало Крестного хода в Богородицкий Горбановский женский монастырь.
В 12.00-молебен с чтением акафиста у Святого источника, трапеза.
*** Горбаневский образ Пресвятой Богородицы был найден в начале XVIII века под Полтавой.
Там жил казак Горбань, от фамилии которого впоследствии икона и получила свое название. Казак косил траву, коса переломилась, и он увидел в траве икону Божьей Матери. Лезвие косы ранило лик Пречистой под ее правым глазом, из которого потекла слеза. Горбань отнес образ домой и сообщил духовенству.
По типу иконописи Горбановская икона оказалась списком Корсунской чудотворной иконы Пресвятой Богородицы.
В 1818 году был построен каменный храм в честь Горбановской иконы Божией Матери, а сама икона украшена драгоценностями.
В 30-х годах ХХ века Горбаневский храм разрушили. В советские времена икону пришлось прятать. Затем образ находился в Макарьевской церкви, а с 1949 по 1962 год - в Спасо-Преображенском соборе. С 1962 года чудотворный образ находится в Свято-Макариевском кафедральном соборе Полтавы.
Перед Горбановской иконой верующие молятся Пресвятой Богородице, которая называется в церковных песнопениях " заступницей и похвалой земли Полтавской».