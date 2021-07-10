Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный - говорится на сайте ведомства, пишет Znaj

В рамках сотрудничества с Одесским государственным экологическим университетом Госэкоинспекция будет привлекать ученых к нормативно-правовой работе, а также усиливать кадровый состав за счет выпускников и практикантов.

«Сегодня во время совещания при участии министра образования и науки Сергея Шкарлета и главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого вместе с ректором Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко подписали Меморандум о сотрудничестве ГЭИ и университета. Это одно из самых мощных учебных заведений в сфере экологии, в частности, водных биоресурсов и аквакультуры. Уже более 80 лет в стенах университета осуществляется активная научная деятельность, а сейчас заведение сотрудничает с более 90 международными научными и образовательными учреждениями», - рассказал Андрей Малеваный.

По его словам, благодаря сотрудничеству с учебным заведением Госэкоинспекция сможет:

- усиливать кадровый состав молодыми специалистами, которые смогут проходить практику в инспекции с возможным последующим трудоустройством;

- привлекать ученых университета к обновлению нормативно-правовых актов, в том числе, методик по расчету убытков;

- проводить совместные научные и образовательные мероприятия для исследования экологических проблем.