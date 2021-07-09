Команда «Рідної країни» совместно с Национальным историко-этнографическим заповедным «Переяслав» (директор Алексей Лукашевич) и при поддержке Цибливской общины (руководитель Александр Палагута) сегодня провели праздник первого снопа – зажинки

Как сообщает Знай.юа, об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Напомню, что команда «Рідної країни» уже 13 лет пропагандирует украинскую народную традицию Праздника первого снопа или зажинок.

Сейчас наши народные земледельческие традиции поддержала община Циблей, что на Киевщине!

Мировоззренчески и с серпами на поле с нами были также народные артистки Украины Жанна Боднарук и Инесса Братущик!

Патриотично и с косами – поддержали украинское село сильнейший на планете Алексей Новиков, 12-кратный Чемпион Украины по перетягиванию каната Артем Цибровский и знаменитый композитор, оранжувальник и продюсер Анатолий Карпенко!

Наша главная идея – возродить традицию, по которой не только село, но и вся община, вся страна заботится об урожае в Украине. В то же время, мы привлекаем к празднованию зажинок уважаемых и известных людей, которые пропагандируют национальную культуру, представляют наше государство в мире, чтобы они собственным примером поощряли любить родную страну – Украину!

Болеем за нашу родную деревню!

Защищаем нашу украинскую землю!

П. С. И, как обычно, передал мировоззренческие и спортивные подарки для школы и библиотеки общины Циблей от нашей команды «Рідної країни»!