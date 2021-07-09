На початку 2021 року низка інформресурсів оприлюднили матеріали, де одного з одеських бізнесменів звинуватили у схемі зі скруткою ПДВ. Як зазначила журналіст «СтопКору» Марія Гураль, жодних фактів і джерел на підтвердження інформації її поширювачі не надали, пише Знай.юа з посиланням на Вибір.Медіа.

Нові факти дають змогу пролити світло на ймовірних замовників кампанії. 5 липня 2021 року на ASPI News вийшов репортаж про мітинг «ГР ветеранів та волонтерів АТО» під Генпрокуратурою. Учасники акції заявили, що на Одещині низка бізнесменів нібито здійснює масштабний «сірий» експорт зерна.

Спікер – активіст з Житомиру Михайло Сліпченко (позивний «Історик») – перерахував 7 прізвищ підприємців, які, за його словами, входять до «злочинного угрупування». Серед них – щонайменше 4 великих гравця ринку зернових.

Дивним чином, у «списку Сліпченка» відсутній ще один учасник ринку, компаньйоном якого є Арсентій Луцький – експравоохоронець, який свого часу тісно співпрацював з кожним з перерахованих зернотрейдерів.

Як стало відомо «СтопКору» з власних джерел, майже всі одеські бізнесмени з певних причин відмовились від послуг колишнього поліціанта.

Прізвище Луцького пов’язують із кримінальною справою №12019160470001637 про пограбування зерновиків. У злочині звинувачували Романа Сидака, який разом із паном Арсентієм заснували ГО «Антикорупційна допомога підприємцям Одещини». Однак згодом суд виправдав Сидака.

6 серпня 2020 року співробітники СБУ на підставі порушеної кримінальної справи провели обшуки в офісі пана Арсентія в Одесі. Правоохоронці вилучили у бізнесмена понад 600 тисяч доларів чорного «кешу» та близько десятка печаток різних фірм.

Одна з них – ТОВ «СВ Трейд Ойл». За дивним збігом, саме цю компанію згадує вже знайомий нам Михайло Сліпченко, але в іншому контексті.

«Сьогодні нам в реабілітації допомагає одне сільськогосподарське підприємство (…) Ми, ГО «Всеукраїнський рух інвалідів і ветеранів АТО», займаємося трудової реабілітацією бійців, які повертаються із зони бойових дій. На нашому підприємстві «СВ Трейд Ойл» ми сушимо зерно», – заявив «Історик» під час маршу на честь Дня Незалежності 24 серпня 2020 року.

Отже, медіакампанія проти одеських зерновиків триває, попри відсутність аргументів і доказів. Її учасником є активіст Сліпченко, який відкрито визнає тісну співпрацю з сільгосппідприємством. А печатку підприємства, під час обшуків, знаходять в офісі Арсентія Луцького, котрий займається різними видами діяльності, пов’язаних із зерновими.