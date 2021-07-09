Сможет ли сохраниться нынешний порядок в мире и какие силы могут стоять на его страже? Ситуацию в программе Руслана Бизяева «Культ личности» комментирует руководитель Strategic Group: Sofia, бывший помощник премьер-министра Андрей Ермолаев.

«Соединённые Штаты уже не в состоянии играть роль единственного гегемона в мире. Сохранить прежний миропорядок мог бы только коллективный Запад. При этом многополярный мир стал превращаться в мир, где господствуют транснациональные корпорации. Парадоксальным образом именно такой глобальный капитализм помог окрепнуть и встать на ноги вчерашним странам третьего мира, от «азиатских тигров» до Китая. Но Китай, в отличие от остальных, обеспечил свой успех за счёт собственной социальной, экономической и политической модели развития», - говорит эксперт.

При этом, по его словам, в самом Китае отрицают его претензии на политическую гегемонию в мире.

«Китайские лидеры от саммита к саммиту повторяют, что они выступают за открытый рынок и многообразие связей. Но на практике именно китайское экономическое чудо произвело огромный эффект для многих государств, которые в недавнем прошлом были зависимыми. Они поняли, что можно самостоятельно превращаться в страну с конкурентными преимуществами и даже претендовать на роль лидера, как минимум, в своём регионе», - отмечает Андрей Ермолаев.

Как сообщает Politeka, этот эксперт заявлял, что коллективный Запад более не существует.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Ермолаева, тема многополярности останется актуальной в ближайшие два-три десятка лет.