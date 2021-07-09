Политолог Руслан Бортник в своём блоге рассказал о социологических данных по Украине. Как отметил эксперт, партия «Слуга народа» лидирует в рейтингах.
«В парламент проходит 7 партий – это вытекает из исследований Киевского международного института социологии, опубликованных 5 июля», - отметил Бортник.
По словам эксперта, 64% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, а 72% поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли, не поддерживают – 21%.
«Среди тех, кто бы принял участие в голосовании, 75% поддержали бы запрет на продажу сельскохозяйственной земли. Большинство жителей Украины (84%) не поддерживают продажу земли иностранцам. 56% считают, что закон об деолигархизации не является угрозой для олигархов», - подчеркнул Бортник.
Политолог отметил, что согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», которая, по мнению Бортника, близка к Офису президента, «Слуга народа» лидирует.
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Как сообщала Politeka, Бортник рассказал о законопроекте о поддержке коренных народов.
Также Politeka публиковала словам Бортника: Тезисы о внешнем управлении – это пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в России.