Политолог Руслан Бортник в своём блоге рассказал о социологических данных по Украине. Как отметил эксперт, партия «Слуга народа» лидирует в рейтингах.

«В парламент проходит 7 партий – это вытекает из исследований Киевского международного института социологии, опубликованных 5 июля», - отметил Бортник.

По словам эксперта, 64% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, а 72% поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли, не поддерживают – 21%.

«Среди тех, кто бы принял участие в голосовании, 75% поддержали бы запрет на продажу сельскохозяйственной земли. Большинство жителей Украины (84%) не поддерживают продажу земли иностранцам. 56% считают, что закон об деолигархизации не является угрозой для олигархов», - подчеркнул Бортник.

Политолог отметил, что согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», которая, по мнению Бортника, близка к Офису президента, «Слуга народа» лидирует.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал о законопроекте о поддержке коренных народов.

Также Politeka публиковала словам Бортника: Тезисы о внешнем управлении – это пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в России.