Философ, политолог Андрей Ермолаев в программе Руслана Бизяева «Культ личности» прокомментировал информацию о том, что Китай готов вести особую политику и договоренности с талибами после ухода западного альянса.

«Казалось бы, «Талибан» – организация террористическая, запрещенная у стратегического партнера Китая России, раздражитель всех и вся, связанный с угрозами новых войн в Центральной Европе… И вдруг такой месседж. Его нужно считать уже как просто искусство дипломатической игры, связанной с тем, что Китай не меньше, чем Российская Федерация, заинтересован в том, чтобы «Талибан» не распространял свое влияние и не подталкивал к внутренним конфликтам страны Центральной Европы, куда Китай зашел всерьез и надолго», - говорит эксперт.

По его словам, в Центральной Европе конкурентом Китая является не РФ, а Турция с ее идеей туранского мира.

Ермолаев считает, что Россию, несмотря на идеологический парадокс, такой расклад может устроить.

«Потому что и Россия заинтересована в том, чтобы «Талибан» не взрывал страны Центразии. У России меньше возможностей, у Китая их больше», - объяснил политолог.

Он отметил, что из таких мелочей, которые иногда выглядят парадоксально, и состоит текущая политика.

«Так же в отношении Украины. Украина сейчас становится разменной монетой между старой Европой, которая готова о нас забыть, даже уступив Бритамерике, с условием, что будет выстроен более успешный план сотрудничества и сближения и с Малой Евразией (то бишь ЕС), и с Большой Евразией», - резюмировал Ермолаев.

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