Врач-невролог, кинезитерапевт, вертебролог (Медицинский центр Med Helper) Руслан Осадчук специально для Сlutch рассказал о причинах возникновения синдрома хронической усталости.

"Синдром хронической усталости в последнее время достаточно обсуждаем. Многие специалисты «тянут одеяло» на себя и говорят, что это их проблема. Но я, как невролог и специалист по боли, могу сказать, что в этом вопросе можно выделить несколько аспектов. Самый распространенный связан с истощением нервной системы у человека.

Как правило, виной тому несоответствие между физическими и психическими возможностями человека, а также выбранным образом жизни. То есть человек рано встает, поздно ложится, много работает, не двигается и живет в среде постоянного психоэмоционального напряжения.

Через год-два-три такой темп начинает убивать организм. Человек не выдерживает и начинает истощать сам себя – он пришел домой, упал на диван в состоянии выжатого лимона. Вроде уснул, но проснулся утром в том же состоянии. И так по кругу. В результате у него падает интелектуальная и физическая работоспособность, появляются элементы депрессии, повышенная тревожность.

В таком случае невролог может выписать медикаменты, которые улучшат работу нервной системы и кровообращения, однако этого будет не достаточно. Человеку необходимо остановиться, пересмотреть свой темп жизни и при необходимости обратиться к психотерапевту.

Второй момент — это хронические нейроинфекции и вирусы, которые могут проявляться только в виде падения интеллектуально-физической работоспособности и нарушения сна. В таком случае необходимы обследования и помощь врача-невролога", — сообщил Руслан Осадчук.

Врач назвал еще одну неожиданную причину перенапряжения мышц шеи, спины и поясницы.