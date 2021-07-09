Врач-невролог, кинезитерапевт, вертебролог (Медицинский центр Med Helper) Руслан Осадчук специально для Сlutch рассказал о том, почему от работы за компьютером мышцы устают больше, чем от физического труда, и какую угрозу это несет здоровью.

"Боль после тяжелой физической работы — мышечная, то есть мышцы понапрягались, связки подверглись нагрузке и все эти ощущения имеют неприятный оттенок, который мозг воспринимает, как боль.

Помимо динамических нагрузок, когда мы, к примеру, таскаем тяжести, что-то переносим или бежим марафон, существуют статические – когда мы длительное время стоим или сидим в вынужденной позе. Это происходит, когда мы чистим картошку, моем посуду, часами сидим за компьютером и т.д.

Статический режим намного тяжелее переносится мышцами, чем динамический, потому что когда мышца сокращается, а потом расслабляется — есть возможность отдохнуть, приливает кровь, добавляется кислород и глюкоза — вещества, из которых получает мышца энергию.

А в статическом режиме таких периодов отдыха нет, и поэтому длительно сидеть в одном положении намного тяжелее, чем, например, ходить, двигаться и нагибаться.

Со временем это истощает мышечную ткань и приводит к ощущению боли. Если статические нагрузки на мышцы повторяются, то в них могут возникать даже определенные структурные изменения — зоны перенапряжения, которые потом трансформируются в хроническую боль", — сообщил врач.