В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» политический эксперт, предприниматель и блогер Руслан Бизяев поразмыслил над тем, что может сказать Украина, чтобы отговорить западноевропейские государства от «Северного потока-2».

На этот вопрос гость программы отвечает так: «Никаких аргументов быть не может». Попутно он напоминает о «Турецком потоке», который идет на Балканы. Но здесь, подчеркивает Бизяев, ситуация несколько иная, поскольку Украина имеет хорошие отношения с Турцией.

Тем не менее, политолог не видит никаких возможных вариантов. В то же время он советует взглянуть на динамику, с которой заполняются газовые хранилища: по сравнению с прошлым годом - отставание. Бизяев сообщает, что в целом разница составляет, если учитывать все параметры, 8-30%.

Именно поэтому, говорит политолог, газ постоянно дорожает. «До конца августа или начала сентября у Украины не будет вообще никаких доводов в свою пользу», - констатирует он и добавляет, что также придется провести плановый ремонт одного трубопровода. Бизяев делает вывод, что как-то подкрепить свою позицию государство не может из-за отсутствия предпосылок.

С другой стороны, он предполагает, что Украина может рассчитывать на компенсацию в виде кредита, хотя и Германия вряд ли на это согласится. Также эксперт отмечает, что «Газпром» перестал бронировать транзит дополнительных объемов газа с октября, когда первая ветка «СП-2» начала свою работу.

«А в Германии христианские демократы могут приложить усилия к тому, чтобы новым канцлером стал Лашет, а не кто-то из «зелёных», то есть опустить цену на газ», - сообщает Бизяев. Тем не менее, он все равно не видит никаких гарантий для Украины.

Как сообщала Politeka, Бизяев предположил, что Эрдоган в Берлине будет говорить о «Северном потоке-2» .