Какая судьба в ближайшем будущем ожидает правительство Дениса Шмыгаля? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Страна полностью управляется с Банковой, поэтому нет никакой разницы, кто будет сидеть в кабинете на Грушевского. Теоретическая замена Шмыгаля на какую-то другую фигуру не несёт с собой ничего. Мне даже не очень интересно это обсуждать. Понятно, что рано или поздно Шмыгаля сольют, как слили Гончарука. Но для этого должны быть какие-то особые обстоятельства, а сейчас я их не вижу. Сейчас лето, у людей впереди море, солнце и приусадебный участок. Всё пока нормально, нет смысла менять правительство», - считает депутат.

Однако он отмечает, что такое положение дел сохранится недолго.

«Впереди тяжёлая зима – а она всегда тяжёлая. Тарифы растут на глазах, как и цены на энергоносители. Поэтому зимой социальное напряжение существенно вырастет, и кто-то должен будет ответить за такое положение дел. Тогда может пригодиться этот мешок с балластом – его сбросят и скажут, что во всём виноват Шмыгаль и его правительство. Это наверняка произойдёт, а в декабре, январе или феврале – принципиальной разницы нет», - резюмирует Алексей Гончаренко.

Как сообщает Politeka , политолог Руслан Бизяев считает вероятной частичную смену состава Кабинета министров, но не полную.