Под ширмой якобы доведенной из Киева щепетильной задачи по наполнению предвыборного фонда действующего и.о. Харьковского городского головы Игоря Терехова для последующего его избрания на должность местного градоначальника на внеочередных выборых, назначенных 31 октября 2021 года, группировка местных "смотрящих" при содействии высокопоставленных силовиков сконцентрировала в своих руках сферы налоговых махинаций и контрабанды сигарет.



Как сообщает



Согласно данным участников рынка, потоки и схемы, на которые водрузили свои седалищные нервы новые "смотрящие", касаются традиционного "тендерного распила", выкачивания бюджетных средств из коммунальных предприятий, "обилечивания" бизнесменов с повышением суммы "откупных" etc.



Например, одно лишь "внезапное появление" на рынке конвертаторов протеже Котвицкого уже привело к росту ставки на "кэшевание" на 1,5%, которые Даниляк списывает на "посреднические услуги" в обеспечении "зеленого света" на проведение операций по обналичке.



Фирменным же блюдом из "коммерческого предложения" новоявленных смотрящих, которых за глаза именуют группой "Котики", выступает схема по минимизации налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования. К тому же, дополнительно накрученная на контрабанду сигарет с вовлечением в "схематоз" крупнейший операторов табачного рынка.



У основания данной аферы - деятельность пула посредников с лицензиями на оптовую торговлю, которые приобретают подакцизную группу товаров (прежде всего, сигарет и алкоголя) у производителей, а в дальнейшем отображают реализацию продукции "фирмам-бабочкам". Аккурат на этих "фиктарях", не доходя до розничного продавца, возникает пересортица и подмена номенклатуры товаров.



За счет этого алкогольные и табачные изделия отпускаются за "нал" без какого-либо отображения в бухгалтерском и налоговом учетах, а кураторы таких "конвертов" ежемесячно обогащаются на сумму не менее 1 млрд. грн!



Как четко налажен принцип работы откатанной схемы явственно прсолеживается на примере впечатляющих успехов зарегистрированной на Харьковщине компании "Реджо Логистика". Через эту фирму мастодонты сигаретного рынка - компании "Тедис", "Волынь Табак", "Юнайтед табако", "Сити Трейд Компани", "Кисет" и т.д. отпускают для последующей продажи в розницу сигареты на воистину космические суммы. После этого происходит "скрутка", следствием чего становятся фантастические цифры отчетности "Реджо Логистики", а-ля продажи за один день физлицам табачных изделий... на 235 млрд. грн.!



Позволим читателю самостоятельно прикинуть цифру, сколько "прикуривают" от такого колоссального профита идеологи/организаторы аферы Котвицкий, Даниляк, Фильчаков и Ефремов. И выдвинем предположение, что вряд ли речь идет о суммах с менее чем восемью, а то и девятью нулями. Подтверждение этому легко найти даже в судебном реестре: два года назад во время обыска в компании "Кисет", основателем которой выступает Котвицкий, налоговики обнаружили 50 млн. грн. в "черном нале". Как сообщает Антикор , идеологом запуска соответствующей схемы называют народного депутата 8 созыва Игоря Котвицкого ("Народный фронт"), а проводником его интересов в "кэшевании" - президента Харьковской ассоциации спортивных и боевых единоборств Юрия Даниляка. Даниляка харьковские журналисты именуют кумом/другом/деловым партнером прокурора Харьковской области Александра Фильчикова. В качестве четвертого "акционера" запуска коррупционного "харьковского ноу-хау" встречается упоминание руководителя регионального управления Государственной фискальной службы Артема Ефремова.Согласно данным участников рынка, потоки и схемы, на которые водрузили свои седалищные нервы новые "смотрящие", касаются традиционного "тендерного распила", выкачивания бюджетных средств из коммунальных предприятий, "обилечивания" бизнесменов с повышением суммы "откупных" etc.Например, одно лишь "внезапное появление" на рынке конвертаторов протеже Котвицкого уже привело к росту ставки на "кэшевание" на 1,5%, которые Даниляк списывает на "посреднические услуги" в обеспечении "зеленого света" на проведение операций по обналичке.Фирменным же блюдом из "коммерческого предложения" новоявленных смотрящих, которых за глаза именуют группой "Котики", выступает схема по минимизации налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования. К тому же, дополнительно накрученная на контрабанду сигарет с вовлечением в "схематоз" крупнейший операторов табачного рынка.У основания данной аферы - деятельность пула посредников с лицензиями на оптовую торговлю, которые приобретают подакцизную группу товаров (прежде всего, сигарет и алкоголя) у производителей, а в дальнейшем отображают реализацию продукции "фирмам-бабочкам". Аккурат на этих "фиктарях", не доходя до розничного продавца, возникает пересортица и подмена номенклатуры товаров.За счет этого алкогольные и табачные изделия отпускаются за "нал" без какого-либо отображения в бухгалтерском и налоговом учетах, а кураторы таких "конвертов" ежемесячно обогащаются на сумму не менее 1 млрд. грн!Как четко налажен принцип работы откатанной схемы явственно прсолеживается на примере впечатляющих успехов зарегистрированной на Харьковщине компании "Реджо Логистика". Через эту фирму мастодонты сигаретного рынка - компании "Тедис", "Волынь Табак", "Юнайтед табако", "Сити Трейд Компани", "Кисет" и т.д. отпускают для последующей продажи в розницу сигареты на воистину космические суммы. После этого происходит "скрутка", следствием чего становятся фантастические цифры отчетности "Реджо Логистики", а-ля продажи за один день физлицам табачных изделий... на 235 млрд. грн.!Позволим читателю самостоятельно прикинуть цифру, сколько "прикуривают" от такого колоссального профита идеологи/организаторы аферы Котвицкий, Даниляк, Фильчаков и Ефремов. И выдвинем предположение, что вряд ли речь идет о суммах с менее чем восемью, а то и девятью нулями. Подтверждение этому легко найти даже в судебном реестре: два года назад во время обыска в компании "Кисет", основателем которой выступает Котвицкий, налоговики обнаружили 50 млн. грн. в "черном нале".

Тогда скандал удалось по-тихому замять, а вот в истории с инициированными экс-нардепом и его протеже Даниляком поборами "под выборы-2021", похоже, все только начинается.