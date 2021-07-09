В Одесской области состоялся крестный ход верующих Украинской Православной Церкви «От Владимирской до Тихвинской».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии тысячи верующих крестным ходом прошли из Одессы в Свято-Покровский скит села Мариновка, пишет "Знай".

В крестном ходе с чудотворным Касперовским образом Божией Матери, иконой святых апостолов с частицами их мощей приняли участие более 10 тыс паломников.

Крестный ход начался 8 июля в 06.00 от храма Владимирской иконы Божией Матери в Одессе.

Перед началом молитвенного шествия была совершена Божественная литургия.

В шествии приняли участие викарии Одесской епархии - архиепископ Диодор и архиепископ Виктор, духовенство епархии. В селе Латовка к крестному ходу присоединились паломники из Одесской области, Кривого Рога, Никополя, Белой Церкви, Умани, Винницкой и других областей Украины.

Во время шествия верующие молились за Украину и мир в государстве.

На протяжении всего пути участников сопровождали экипажи полиции, бригады экстренной медицины, волонтеры, машины с питьевой водой. На привале в селе Ильинка всем паломникам была предложена трапеза.

В 17.30 паломники достигли цели - подошли к Свято-Покровскому скиту, у Святых ворот которого на коленях молились Божьей Матери.

Всенощное бдение в храме Тихвинской иконы Божией Матери возглавил митрополит Агафангел.

Участники крестного хода по 11, 5 часов преодолели расстояние 37 км