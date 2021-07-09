Генеральный директор ГП «Прозорро» Василий Задворный рассказал в программе «Субъективно с Яникой Мерило» о том, как можно сэкономить на системе государственных закупок.

«Вообще, эти «допрозоровские» времена вспоминаются как нечто странное. Узнать, что государство вообще покупает! Сейчас мы статистически можем увидеть, что мы покупаем в первую очередь. За прошлый год очевидный чемпион – это фармацевтическая продукция, лекарственные средства. Очень много покупали, примерно в 20 процентах случаев при закупке товаров были лекарственные средства. Ремонты – это тоже очень популярная наша статья. Горюче-смазочные материалы, канцелярия – довольно простые вещи», - рассказывает он.

Сколько удалось сэкономить на закупках? Прежде чем ответить на этот вопрос, Василий Задворный объясняет, что такое экономия.

«Это разница между тем, что у тебя есть, и тем, на какую сумму у тебя контракт. Логика: у меня есть 10 тысяч долларов на автомобиль. Вот если я его купил за восемь тысяч, я две тысячи сэкономил себе. Здесь ровно та же идея. Государственный заказчик имеет какую-то сумму в бюджете, он купил у меня – он сэкономил. Экономия сильно, просто радикально зависит от количества участников. Мы раз в два месяца проводим хит-парад лучших закупок, и видим, что процент экономии напрямую зависит от количества участников», - объясняет гендиректор «Прозорро».

«Средняя экономия составляет 7,5 – 10 процентов, но есть случаи на 80 процентов, на 50 Например, одна из последних закупок была в Меджибивском сельском совете. Они покупали спортинвентарь для школы, 80 000 гривен. В конце концов, купили за 46 000, сэкономив почти 50 процентов», - говорит он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что манипуляции трейдеров-спекулянтов угрожают стабильной работе ТЭС.

Также Politeka сообщала, что Госзакупки лекарств через систему на базе «Прозорро» — оптимальное решение, - Загорий.