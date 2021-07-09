Украинский политолог, правозащитник и общественный деятель Михаил Чаплыга в программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк объяснил, в чем заключается суть солидарной системы пенсий, и спрогнозировал ее будущее.

Как отмечает гость программы, уже 20 лет в Украине продолжается реформа государственного управления. Он иронически отмечает, что продолжительность этого процесса сделает только хуже тем, на кого он направлен.

Чаплыга рассказывает, что преимущественно о пенсионной системе говорят как об очень сложном образовании и советуют ввести три ее уровня. Эксперт считает нужным начать с того, что такое вообще солидарная система пенсии. «Солидарная система якобы плохо, а что такое на самом деле солидарная система пенсий - это то, что склеивает наше общество и по большому счету является солидарностью поколений», - объясняет политолог.

Он конкретизирует, как работает этот механизм: сейчас человек работает, зарабатывает, но часть своего заработка дает тем, кто уже не может себя обеспечивать. То есть, подчеркивает Чаплыга, молодое поколение кормит предыдущее, а его в свое время будет кормить следующее. Итак, он заключает, что речь идет о солидарности с прошлым и будущим.

С другой стороны, политолог предупреждает, что сейчас институт семьи и система образования трещат по швам, а потому причинно-следственные связи разрушаются и неизвестно, будут ли сегодняшние дети в будущем содержать своих родителей. Сам Чаплыга уже потерял веру в то, что у него будет пенсия. «Общество разорвано и нет солидарности. Слово солидарность говорит о солидарности поколений», - подчеркивает он.

Эксперт объясняет, как строится общество: это единое целое, в котором каждому до каждого есть дело и, если кому-то плохо, то нужно помочь. «У нас сейчас растят поколение, которое считает, что оно никому и ничего не должно. Вырывая солидарную систему пенсий, мы уничтожаем общество как таковое», - констатирует политолог.

Как сообщала Politeka, Тагиев заявил, что пенсионерам не хватает даже на лекарства .