Ожидает ли Украину в ближайшее время переформатирование Кабинета министров? И если да, то будет ли оно полным или частичным? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует политический эксперт, предприниматель и блогер Руслан Бизяев.

«В Офисе президента очень хотели бы отправить в отставку весь Кабмин, но пока что этот вариант не набирает голосов. Сейчас этого не будет, это нереально. Посмотрите, как сейчас голосует Верховная Рада – там еле-еле хватает голосов. Если бы не дополнительные голоса из «Доверия», то работа парламента была бы заблокирована. Этого не хватит для полной смены состава правительства», - отмечает гость программы.

Однако его частичную отставку, в том числе смену премьер-министра, эксперт считает вполне возможной.

«В случае серьёзного экономического кризиса отставка Кабинета министров становится неизбежной. А такой кризис возможен очень скоро, уже в начале осени этого года, или даже в конце лета. И не факт, что кризис будет именно правительственным – он может стать и общеполитическим», - говорит Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka , ранее он называл кадровые перестановки в правительстве фиксацией зон влияния, которая не влияет на политическую расстановку сил.