Противостояние снайперов на Донбассе продолжается, несмотря на официально введенный режим "прекращения огня"

В военной разведке Украины отследили, как создавались подразделения снайперов в оккупированном Донбассе, - поначалу ВСУ противостояли российские силовики, которые и сейчас остаются на линии фронта, но, начиная с 2016-го года, штатные снайперы появились в так называемых первом и втором армейских корпусах группировок "ДНР" и "ЛНР" - правда, обучают их все равно инструкторы из Российской Федерации. Снайперы продолжают прибывать для усиления передовых позиций, при этом вооружены комплексами разного калибра как российского, так и иностранного производства.

По данным ГУР, общая численность таких подразделений - 450 снайперов.

Только за 2020-й год снайперы сепаратистов убили 11 украинских военных, еще 8 ранили, при этом в январе 2021-го года 3 бойца ВСУ погибло от огня снайперов, а в феврале и марте, и мае, согласно официальным данным, несколько украинцев бойцов также получили смертельные ранения.

Российские агрессоры сменили тактику на Донбассе, и ввели свои специальные подразделения. В частности, они маскируют работу своих снайперских отделений, используя винтовки и пулеметы Калашникова одного калибра.

Так, оккупанты дают несколько очередей по украинскому наблюдательному пункту в темноте, и зафиксировать визуально, откуда велся обстрел, практически невозможно.

«Сейчас штатная численность таких подразделений составляет около 450 военнослужащих-снайперов. Кроме того, на территорию Украины сейчас очень активно заходят снайперские группы вооруженных сил России, ФСБ, других силовых структур. Это около 50 человек, которые постоянно находятся на нашей территории для того, чтобы отрабатывать наиболее важные задачи и, кроме того, повышать свой боевой опыт в применении снайперского вооружения в современных конфликтах », - рассказывает представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Несмотря на то, что российские снайперы используют западные винтовки, хватает и групп с российским оружием: чаще всего это винтовки "Орсис" Т-5000 и различные варианты винтовки Лобаева, а также снайперские винтовки крупного калибра АСВК и ОСВ-96 и обновленные СВД. Свежие российские подразделения, из состава первого и второго "армейских корпусов" используют новейшее оружие - это винтовки крупного калибра, разработки 2010 - 2012 годов - те, которые как раз испытывают в боевых условиях - снайперскую винтовку Лобаева, в пяти модификациях.

Украинские снайперы используют винтовку Savage калибра 338, и почти вся такое оружие закуплено волонтерами. Минобороны пока не поставляет ничего в этом калибре, и как следствие, в армии нет единой винтовки. Есть американские HS Precision, австрийские Steyr-Mannlicher, Accuracy International и Remington. Немного снайперских винтовок украинского производства, военнослужащие ВСУ все же получают: UAR-10 калибром в 7,62 на 51 миллиметров, оснащенные оптическим прицелом с кронштейном. В комплект входят дополнительные магазины различной емкости: 20-зарядные, 10-зарядные магазины и прибор для снижения уровня звука выстрела и тому подобное.

При этом в Минобороны Украины официально запретили работать украинским снайперам, то есть если огонь и ведется, то исходя из принципа, что любой боец должен сам себя защищать. Снайперы будут стрелять даже учитывая то, что существуют подобные ограничения, так как должен защищать свою жизнь и жизни сослуживцев. Но это не всегда получается, и пока ВСУ проигрывают в снайперском противостоянии со страной-агрессором.

Напомним, что военным ВСУ поставляли некачественную технику, ущерб на сотни миллионов

Как сообщала Politeka, СБУ задержала военнослужащего 101-й бригады охраны ГШ ВСУ, который занимался сбытом наркотиков.

Также Politeka писала, что руководитель НКРЭКУ замешан в махинациях трейдеров при перепродаже электроэнергии.