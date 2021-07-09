Политический эксперт и блогер Руслан Бизяев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, сможет ли Украина поддерживать партнерские отношения с противоборствующими странами.

Руслан Бизяев рассказал, получится ли у Украины “сесть на два стульчика” и развивать партнерство одновременно и с Европой, и с Китаем.

“Кто денег дал — тот и папа. Сегодня дала денег Британия — она папа, завтра дал денег Китай — он папа. Послезавтра дал денег Евросоюз — он папа. А много денег не бывает, особенно в нашей ситуации. Когда на кону сейчас стоят такие темы, как большая приватизация. Например, портов, “Укрзализныци”, банков. Это же огромный куш. Надо на этой теме посоревноваться. Желательно, сохранить все таким образом, чтобы был баланс”, - сказал Бизяев.

Он отметил, что баланс будет сохранить сложно, поскольку для англосаксонского мира Китай является основным раздражителем. Даже больше, чем Россия.

“Китай я не думаю, что даст деньги напрямую. Только под какие-то конкретные инфраструктурные проекты с гарантией. Проектов у нас немало. Гарантии, что у нас с гарантиями?”, - подчеркнул Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka , Бизяев отметил, что те усилия, которые прикладывают британцы, он бы не оценивал как абсолютно бесперспективные .